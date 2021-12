Bracelet connecté : votre comparateur en ligne

Dans le monde du sport surtout les sportifs professionnels, ils ont besoin de suivre régulièrement leur activité physique. Et pour cela, ils doivent chercher des appareils capables d’effectuer ce suivi. C’est dans les années 80 que les athlètes aient commencé à les utiliser en commençant par les détecteurs de rythme cardiaque. Une dizaine d’années après, les cyclistes avaient utilisé les premières montres capables de mesurer tous les paramètres qu’ils veuillent connaître dont leur vitesse moyenne, la distance qu’ils ont parcourus ou autres. Ce n’est que dix ans après, c’est-à-dire en 2000, que les salles de sport avaient pris l’initiative d’intégrer un appareil capteur de rythme cardiaque dans leurs appareils. Suite à l’utilisation de ce capteur, le bracelet connecté avait commencé à exister surtout à partir de l’année 2013 pendant laquelle s’était popularisée des différentes marques de bracelet connecté high-tech.

Qu’est-ce qu’un bracelet connecté ?

Comme son nom l’indique, un bracelet connecté est un objet porté à la main sous-forme de capteurs ou de montres connectées, de jour comme de nuit et il est reconnu intelligent et innovant. Il est considéré comme un coach virtuel qui aide les athlètes et leur donne une motivation pour garder la forme.

Aussi appelé bracelet d’activité ou traqueur d’activité, il s’agit d’un accessoire vestimentaire auquel est couplé une application servant à mesurer les paramètres physiques qui déterminent l’état de santé d’un sportif lors de son activité physique. C’est un bracelet informatisé disposant de technologies de connectivité sans fil ayant des fonctions et caractéristiques dépassant l’affichage de l’heure et du chronométrage.

Un bracelet connecté est capable de mesurer la distance parcourue par un athlète s’il court ou s’il ne fait que marcher, le nombre de pas journaliers effectués par une personne qui s’y intéresse, les calories dépensées pendant une activité physique ou en repos, le rythme cardiaque et même la qualité du sommeil. En général, ce type de bracelet est connecté à un smartphone en mode synchrone grâce à une liaison sans fil, Bluetooth ou Wi-Fi.

Comment fait-on pour choisir le meilleur bracelet ?

Le bracelet connecté est actuellement un objet qui intéresse bon nombre de gens et plusieurs sociétés industrielles dont celles qui sont spécialistes en objets high-tech et aussi du monde du sport. Il est donc fort probable qu’il y ait sur le marché des faux bracelets connectés. Pour connaître et choisir le meilleur bracelet connecté, il est important de connaître les grands fabricants de ces capteurs. En effet, on peut citer les meilleurs tels que Fitbit, Jawbone, Nike+Fuelband, ceux reconnus dans le monde du sport comme Garmin ou Polar mais surtout les grands fabricants des produits high-tech comme Apple, Samsung, Sony ou Microsoft.

Ainsi, en ayant un aperçu de ces grands fabricants des bracelets connectés, il est plus facile de reconnaître les caractéristiques du meilleur bracelet connecté même si on ne regarde que les marques. En outre, sachant qu’il existe un innombrable types de bracelets connectés qui sont mis en vente dans le marché, ceux connectés à l’aide de Bluetooth ou d’un câble USB sont les meilleurs modèles et les plus répandus car ils sont connectés sur ordinateur ou sur une smartphone. En effet, pour trouver et choisir le meilleur bracelet connecté, il suffit de l’identifier par rapport au fabricant, à la marque et surtout la capacité des activités qu’il peut mesurer. Les résultats qu’un bracelet connecté puissent émettre, détermine alors sa qualité et aussi sa capacité en termes de données enregistrées. C’est que le meilleur bracelet connecté est celui qui analyse et synchronise toutes les données obtenues afin de d’avoir une synthèse et un bilan détaillés de toutes les activités qu’une personne avait effectué.

Bracelet connecté moins de 50 euros et de 100 euros

Vous retrouverez notre sélection de bracelet à moins de 50 euros

Bracelet connecté et Montre connectée : Quel est l’utilité du tracker d’activité ?

Un bracelet connecté est composé de capteurs qui mesure différents paramètres sur vous. Les paramètres sont sauvegardés à l’intérieur du bracelet comme un “podomètre” et son aspect connecté permet de lire ces données sur votre smartphone ou votre ordinateur.

Le but étant de mesurer votre activité sportive et journalière comme le nombre de pas, votre dépense de calorie ou encore de savoir le nombre d’heures de sommeil par jour par exemple, etc.

Avoir ces données sur votre ordinateur peut vous indiquer les tâches à faire pour être plus en forme ou pour vous motiver à vous améliorer. Vous pouvez aussi avoir une application sur votre smartphone connecté au Bluetooth. il existe plusieurs typologie de bracelet comme les bracelet connecté musculation, les bracelets connecté cardio.

Elle permet d’avoir un résumé de votre activité physique avec des tableaux de bord et vous permet de voir les axes d’amélioration possible pour votre condition physique et définir des objectifs à atteindre progressif.

Il existe de nombreux modèles sur le marché : Fitbit flex, montre bracelet Fitbit, Jawbone up, ou Mykronoz le nike Fullband dont la plupart sont les pionniers du bracelet intelligent.

Je vous ai fait une sélection pour chaque spécialité et j’ai sélectionné les bracelets qui ont fait leurs preuves.

Les bracelets connectés et montres connectés par gamme.

J’ai choisi de séparer en 3 parties, une partie de bracelet , une autre partie des bracelets et la partie des montres connectés.

Le traqueur d’activité de qualité

Le bracele connecté YAMAY qui est pour moi un modèle de qualité avec des finitions parfaites.

Le bracelet connecté Willfull est la montre la plus compétitive Elle possède plusieurs fonctions comme le suivi du sommeil, le suivi de la fréquence cardiaque,14 modes sports. Vous pouvez également recevoir des notifications depuis les réseaux sociaux mais également les appels et sms.

Si je devais choisir un bracelet qui fait téléphone, je prendrais la Montre Smart watch , il a un câble USB, ça peut aider.

Le bracelet LETSCOM est un bon assistant au téléphone, il possède la fonction podomètre possède des options supplémentaires pour trouver votre téléphone et anti perte. Elle a un gros plus par la fonction qui capte de rythme cardiaque.

Je préfère personnellement la montre connectée HETP car bien qu’un peu plus cher que les autres bracelets, elle possède énormément de fonctions sport.

Il est l’assistante parfaite pour faire du sport avec son fréquencemètre, on peut régler l’intensité et apprendre à réguler sa fréquence cardiaque ce qu’aucun bracelet fait, elle possède une plus grosse batterie et le gros plus, il y a une ceinture analogique thoracique.

Comparatif de Bracelet



Je préfère le bracelet Garmin pour son étanchéité et son autonomie! Elle n’a pas besoin d’être charger continuellement et se synchronise automatiquement donc cela reste plus simple d’utilisation. Elle peut faire office de montre passe partout, n’est pas trop cher et est de bonne qualité.

Si vous cherchez un bracelet avec fonction aide téléphone prenez la Fitbit Alta (ou Fitbit flex est une bonne alternative aussi) avec son application sinon je préfère la Garmin Vivo 2.

Si vous prenez la montre juste pour la fonction sport / trackeur d’activité physique, je vous conseille la Polar A300 qui est plus technique.

Quel traqueur d’activité ou bracelet connecté choisir?

Voici ma sélection pour leur qualité et leur polyvalence : les meilleurs bracelets connectés, ce sont des bracelets faits pour un usage générique.

Ce sont des bons bracelets de par les retours d’expériences de clients et par les essais que j’ai effectué sur ces bracelets.

Si vous souhaitez un bracelet spécifique pour une fonction et un domaine d’activité suivez notre guide

Les bracelets connectés GPS, ce sont des bracelets qui disposent de la fonction géolocalisation, c’est très pratique si vous voulez savoir le parcours que vous faites en courant, en faisant du vélo, etc.

Les bracelets pour la natation, ce sont des bracelets qui sont conçus pour la natation et le sport.

Les bracelets plus étanche que les autres, ce sont des bracelets qui ont été choisi car il possède des bons indices d’étanchéité.

Les bracelets mettant en avant l’aspect santé,

Les bracelets plus pour le sport, ce sont des bracelets pour les sportifs, si vous faites du vélo, de la natation, des sports physiques ou encore du trail, du running ou de la randonnée.

Les bracelets à une marque : Garmin, Fitbit, Withings. Ce sont les meilleurs bracelets de chaque marque.

Il y a aussi la rubriques des bracelets pas cher, si vous avez peu de budget, il remplisse leur fonction mais ce ne sont pas les meilleurs bracelets.

Les fonctions principales d’un bracelet santé sont les suivantes :

le rythme cardiaque,

la surveillance du nombre d’heure que vous avez dormi,

le nombre de pas que vous avez fait pendant la journée,

la distance parcourue, marches gravies, et les minutes actives

et les calories consommées.

Il y a aussi d’autres fonctions plus spécifiques à la gamme de votre bracelet sport : Bien – être (Withings ou Fitbit), GPS (Garmin ou Polar Loop), plutôt axé smartphone (Sony, LG, Samsung). Certains modèles mesurent vos performance en natation, en vélo, ou autre sport que vous lui direz de mesurer.

Le bracelet des fabricants de la gamme smartphone vous prévienne par exemple lorsque vous avez un appel ou un message.

Vous pouvez aussi contrôler le niveau de son de votre téléphone si vous écoutez de la musique mais ce sont des modèles plus haut de gamme.

Qu’est ce qu’il change d’un modèle de bracelet connecté à un autre?

La fiabilité des résultats car tous les modèles ont un mode de calcul différent et les meilleurs modèles sont ceux qui vous donnent les résultats les plus fiables

Les fonctionnalités : si vous possédez un écran tactile sur votre bracelet, le bracelet sera plus cher et l’autonomie du bracelet du faible. Un bracelet en LED ou sans écran peuvent plusieurs jours ou semaines mais renseignent moins de données.

La taille du bracelet : certains bracelets sont ajustables ou sont vendus à différentes longueurs.

Compatibilité d’un modèle : Attention selon le modèle, ils ne gèrent pas le bluetooth ou soit Android ou I os. Les modèles Samsung ne gèrent que Androïd par exemple.

L’esthétique, certains bracelets ressemblent à des montres, d’autres passent inaperçus ou sont non encombrant.

Les bracelets sont résistant à l’eau et à la poussière, vous pouvez le porter où vous voulez.

Un bracelet tracker plutôt qu’une montre connecté?

Les avantages d’un bracelet intelligent :

Un bracelet a normalement beaucoup plus d’autonomie qu’une montre.

C’est un accessoire passe partout et esthétique.

Les avantages d’une montre connecté ou d’une smartwatch :

Pas besoin de porter deux choses sur un bras, la montre fait la fonction tracker d’activité.

Il y a plus de fonctions qu’un bracelet et vous pouvez vérifier en temps réel les données sur votre smartphone ou votre ordinateur.

J’ai aussi mis des montres connectés dans ma sélection de produit pour une activité spécifique car ces montres apportent vraiment un plus pour les activités sportives par exemple comme la natation.

Ce qu’il faut vérifier sur un bracelet connecté pour le sport et la fitness?

Lorsque vous achetez un premier bracelet, vous n’avez pas fait attention à certains détails et je vous comprend mais lorsque l’on a essayé plus d’une dizaine de bracelet, on peut vraiment voir la différence.

Je vais vous dire ce qu’il faut vérifier dans un bracelet :

Attention, certains bracelets ont une qualité assez moyenne, au bout de quelques mois, il y a des déchirures dans les produits et la qualité n’est pas au rendez-vous.

une bonne durabilité et une meilleur durée de vie.

Certains produits ont un bon support et vous pouvez le remplacer, c’est vraiment un plus.

Faites attention certaines activités ne sont pas reconnus par exemple le vélo, vérifiez bien que le bracelet ou la montre est adapté à votre activité. Comme dit précédemment, il vaut mieux payer plus que de faire un achat qui sert à rien. Veuillez vous référer aux différentes catégories de produits que je vous ai précisé plus haut.

J’ai fait la vérification dans les modèles que je vous recommande et je vous ai précisé les inconvénients de chaque modèle. Chaque modèle n’est pas parfait mais il est adapté à une certain type de personne, ou activité.

Certains bracelets ont été choisis par leur polyvalence, leur spécialité, leur étanchéité, etc.

Maintenant, vous êtres capable de choisir votre bracelet selon votre besoin.

Pourquoi pas une montre connectée, un autre traqueur d’activité?

Certains des bracelets connectés que je vous ai proposé sont un mélange entre un bracelet sport et une montre sport ou montre sport.

La caractéristique de la montre connectée est :

Elle offre souvent plus de fonctions q’un bracelet connecté (podomètre, Analyse du sommeil , Calorie, nombre de pas), par exemple elle prend encore des sports comme la natation ou le vélo. Les montres connectées s’apparentent plus à des coachs sportifs.



Les montres connectées tiennent plus longtemps qu’un bracelet, ils ont une durée de vie plus longue par la qualité et le fait que le but d’une montre est de tenir plusieurs années alors q’un bracelet doit tenir au maximum 1 ou 2 ans.

Les montres ont des caractéristiques plus poussées : par exemple certains montrent ont plus de mémoire, de capacité de stockage, elles ont la fonction GPS, etc. Le type de connexion comme la montre bluetooth ou montre Gps.

Elle est personnalisable, vous pouvez changer les fonctions et les chiffres que vous regardez et surveillez. Vous pouvez mettre les applications qui vous plait. Vous pouvez personnalisé votre entrainement.

Et vous ? Etes-vous plutôt montre ou bracelet ou autres objets connectés?